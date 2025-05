Verona ospita la tappa del Giro d’Italia per le cure pediatriche

Per i piccoli guerrieri di Verona c’è la tappa del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche.

Sabato 17 maggio 2025, le rive dell’Adige faranno da cornice alla tappa veronese del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche. Si tratta di una camminata solidale promossa dalla Fondazione Maruzza per accendere i riflettori su un tema troppo spesso dimenticato: il diritto alla cura e alla qualità della vita per i bambini affetti da malattie inguaribili.

Partenza e arrivo.

La partenza è fissata per le ore 10 da Lungadige Attiraglio, con ritrovo a partire dalle 9:30, vicino all’accesso al Pronto Soccorso. I partecipanti percorreranno un tratto lungo il fiume, con arrivo a Corte Molon, dove li attenderà una grande festa finale, tra musica, spettacoli e animazione.

Cosa è CPP.

L’iniziativa, alla sua quarta edizione nazionale, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle Cure Palliative Pediatriche (CPP), fondamentali per garantire ai piccoli pazienti non la guarigione, ma una vita dignitosa, serena e libera dal dolore.

L’evento.

La tappa veronese è organizzata dall’Associazione Culturale Quinta Parete, in collaborazione con Aps Even Flow e con il patrocinio del Comune di Verona, oltre al supporto di Amia Verona Spa e Rossetto Supermercati. L’obiettivo è anche raccogliere fondi per migliorare la gestione del dolore nei bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale di Borgo Trento.

Alla base dell’iniziativa, una rete di oltre 200 volontari, tra cui sanitari, educatori e assistenti sociali, uniti sotto il nome “Innamorati delle CPP”. Il messaggio dell’edizione 2025 è chiaro: solo con la collaborazione tra medici, famiglie, istituzioni e comunità, è possibile offrire un’assistenza realmente centrata sulla persona.

La partecipazione è aperta a tutti: per i minorenni l’iscrizione è gratuita, mentre per gli adulti è previsto un contributo di 10 euro, che comprende anche la maglietta ufficiale dell’evento.

A Corte Molon, l’arrivo della camminata sarà solo l’inizio di una giornata all’insegna della condivisione: stand informativi, attività ludiche, spettacolo di magia con Mike Street Magic, musica dal vivo con Nathalia Sales e Claudio Moro, clown e persino giri a cavallo gratuiti per i bambini.