Decima edizione di Buskers Park: l’arte di strada tra i fiori del Parco Sigurtà.

Domenica 18 maggio dalle 10 alle 18 torna Buskers Park, l’evento dedicato all’arte di strada, decima edizione, che trasformerà il parco di Valeggio sul Mincio in un teatro a cielo aperto.

Una giornata speciale che unisce natura e creatività, con un programma ricco di spettacoli e performance per tutta la famiglia: tra trampolieri, magia, danza aerea, clown e un pianoforte sospeso, ogni angolo del parco sarà animato da sorprese ed emozioni.

Il programma.

Ad aprire la giornata il Mago Righello, che con la sua comicità e la creazione di palloncini colorati intratterrà grandi e piccini lungo i sentieri del parco. Durante tutta la giornata ci saranno anche i trampolieri, che porteranno un tocco fiabesco tra gli alberi e le aiuole fiorite.

Alle 10 e alle 13 andrà in scena Pistillo, il clown che coinvolgerà il pubblico in una divertente performance. Seguirà, alle 10.30 e alle 14, la Danza delle Sfere di Cristallo, uno spettacolo ipnotico in cui la giocoleria si unisce alla musica.

Alle 11, alle 14.30 e alle 17: il trasformismo sui trampoli, dove l’artista si trasformerà davanti agli occhi degli spettatori in creature fantastiche, in uno show che fonde teatro e metamorfosi. Alle 11.30 e alle 15 sarà il momento del Bubble Risciò, con bolle di sapone giganti e gag per un pubblico di tutte le età.

Momento clou della giornata sarà Piano Sky, previsto alle 12 e alle 15.30: un’esibizione musicale sospesa a quattro metri d’altezza, con un pianista che suonerà un pianoforte a coda in aria.

Alle 12.30, alle 16 e alle 17.30 spazio alla danza aerea, con una performer che si librerà leggera come una farfalla sopra il pubblico. Infine, alle 13 e alle 16.30, il pubblico potrà assistere alla esibizione di un funambolo.