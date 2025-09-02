Maltempo, le previsioni meteo: temporali in diradamento in Veneto, ma rimane l’allerta gialla fino a mercoledì.

Meteo, temporali in diradamento in Veneto: allerta gialla fino a mercoledì. Nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 2, un nuovo aumento dell’instabilità sul Veneto porterà rovesci e temporali, in diradamento e attenuazione dalla serata; saranno ancora possibili locali fenomeni intensi specie tra Prealpi e pianura (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate).

In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato la fase di attenzione (allerta gialla) per temporali su tutto il territorio regionale, eccetto per l’area VENE-A (Alto Piave), con validità dalle ore 14 di oggi alla mezzanotte di domani 3 settembre. Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. In caso di temporali lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione