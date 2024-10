Tra i 50 vini rari della guida del Gambero Rosso c’è un Amarone della Valpolicella: è questo.

Tra i 50 vini rari della guida del Gambero Rosso c’è un Amarone della Valpolicella: è La Fabriseria Riserva 2016. Questa eccellenza è stata scelta da Gambero Rosso per la nuova lista “Vini Rari”. Questa selezione include vini di altissima qualità, prodotti in quantità limitate e con una storia unica dietro la loro creazione. Questi vini non sono solo per esperti o collezionisti, ma sono importanti per chiunque ami il vino, perché possono cambiare il modo in cui si apprezza il vino e la sua produzione.

L’Amarone La Fabriseria 2016.

È uno dei 50 vini italiani che fanno la differenza, l’unico del Veneto a fare parte di questa speciale sezione. Viene prodotto in piccole quantità: solo 1.400 bottiglie. La sua unicità non dipende solo dal numero limitato, ma anche dall’idea innovativa che lo guida e dalla grande cura e dei metodi di produzione.

La produzione dell’Amarone La Fabriseria è iniziata nel 1983, ma non tutte le annate sono adatte a questo vino: solo quando le uve raggiungono la perfezione, viene creato. La famiglia Tedeschi lavora da anni per comprendere come le caratteristiche del terreno, il clima e la scelta delle uve possano influenzare la qualità del vino, usando un approccio scientifico per migliorare costantemente.

Questa passione e ricerca continua hanno portato la famiglia Tedeschi a creare non solo l’Amarone, ma anche una serie di altri vini di alta qualità, conservati e raccontati nel loro archivio inaugurato di recente a Pedemonte. Ogni bottiglia racconta una storia fatta di dedizione e cura per i dettagli, e dimostra come la tradizione e l’innovazione possano andare di pari passo.