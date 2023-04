In Valpolicella torna la mezza maratona “Amarathon”: con il ricavato dei biglietti si aiuterà il “Progetto scuole” di Fidas Verona.

Il 1° maggio si correrà per la sesta volta l’Amarathon, la mezza maratona della Valpolicella, con un percorso per ammirare il panorama tra vigneti e ville: la “Family 9 km”, che quest’anno andrà a sostenere il “Progetto scuole” di Fidas Verona, partner dell’iniziativa. I 50% del ricavato sarà devoluto all’associazione per sostenere la promozione del dono negli istituti scolastici.

Alle 9.45 partirà da Pedemonte, dal piazzale Donatori di sangue, la “Family 9 km”, camminata ludico-motoria di 9 chilometri aperta a tutti e organizzata dall’Associazione vini classici della Valpolicella.

“All’Amarathon tutti possono partecipare, esperti e meno; allo stesso modo, la donazione non prevede doti da supereroi, ma soltanto voglia di mettersi in gioco”, sottolinea la presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli“.

Come iscriversi.

Sarà possibile iscriversi in Piazza donatori di sangue a Pedemonte il 30 aprile dalle 16.30 alle 19 e il 1° maggio dalle 7.30 alle 8.45. Il costo del biglietto è di 6 euro. Chiunque può partecipare, anche in gruppo (compilando l’apposito modulo) e con minorenni al seguito, accompagnati da un genitore.

Donare è facile: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chilogrammi e avere tra i 18 e i 65 anni. Si può prenotare la propria donazione inviando una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it o chiamando il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms). Per ulteriori informazioni: www.fidasverona.it.