Valeggio sul Mincio, pronti i laboratori di tortellini e i tour guidati

Domenica a Valeggio: l’arte dei tortellini incontra il fascino del Castello Scaligero.

Valeggio sul Mincio il 25 gennaio celebra l’inverno con laboratori di tortellini e tour sensoriali per diventare il palcoscenico di “Profumi e colori d’inverno”. Stiamo parlando dell’evento conclusivo della rassegna itinerante “Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese”. L’iniziativa, nata per valorizzare il territorio attraverso il turismo lento e la destagionalizzazione, propone una domenica dedicata alla scoperta dei sapori tipici e degli scorci storici del basso Garda.

Un’esperienza per tutte le età tra cucina e territorio.

La giornata si articola in due momenti pensati per coinvolgere diverse fasce di pubblico.

Mattina ore 10:00 – 13:00. La Cantina Corte Gardoni ospiterà un laboratorio pratico dedicato alla preparazione dei celebri tortellini di Valeggio. L’attività, riservata agli adulti e curata dalla Confraternita del Tortellino, permetterà ai partecipanti di apprendere i segreti della lavorazione artigianale, seguita da una degustazione dei vini della cantina.

Pomeriggio ore 15:00 – 16:30. Spazio alle famiglie e ai più giovani con il “Viaggio sensoriale”. Curato da AMEntelibera Ets, il tour partirà dal cortile del Castello Scaligero per snodarsi tra i monumenti e i dettagli nascosti del centro storico. L’obiettivo è esplorare il borgo in modo inedito attraverso l’uso di tutti i sensi: tatto, udito, vista e olfato.

La vision del progetto.

La rassegna è promossa da Unpli Verona con il contributo della Camera di Commercio di Verona e la collaborazione della Destination Verona & Garda Foundation. «A Valeggio mettiamo insieme tre elementi chiave: il prodotto tipico, il vino e il borgo» ha dichiarato Bruna De Agostini, presidente di Unpli Verona. Il progetto punta a incentivare la scoperta dei paesi della provincia anche nei mesi invernali, creando un legame diretto tra i visitatori e le comunità locali.

Info.

L’evento è gratuito, ma la partecipazione è soggetta a prenotazione obbligatoria a causa dei posti limitati. È possibile iscriversi tramite il modulo online predisposto dall’organizzazione. Il laboratorio in cantina si svolgerà al chiuso, mentre il tour pomeridiano è previsto all’aperto. In caso di maltempo, verranno forniti aggiornamenti tempestivi attraverso i canali social e il sito ufficiale di Unpli Verona.

















