Arrestato un 28enne dai carabinieri di Legnago: la mattina il caos alla Guardia medica, il pomeriggio la rapina al supermercato.

Il 17 gennaio scorso una pattuglia dei carabinieri di Legnago ha arrestato in flagranza di reato un 28enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine, poichè gravemente indiziato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico il 28enne, dopo essere entrato in un noto supermercato della zona, prelevava un capo d’abbigliamento dagli appositi scaffali per poi, in maniera repentina, oltrepassare le casse esternando minacce e insulti al personale presente che cercava di fermarlo. Immediatamente, gli addetti dell’esercizio allertavano i carabinieri attraverso il 112, che in pochi attimi inviava sul posto una pattuglia che riusciva a rintracciare e fermare il 28enne.

Il caos alla Guardia medica.

Effettuati gli ulteriori approfondimenti, i militari accertavano trattarsi dello stesso soggetto che nella stessa mattinata si era presentato presso gli ambulatori della Guardia medica del luogo, pretendendo la somministrazione di alcuni farmaci senza rispettare il regolare afflusso dell’utenza e accedendo, arbitrariamente, in alcune stanze adibite alle visite, nonché inveendo verbalmente contro il personale medico presente.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il giovane veniva arrestato e, concluse le formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando carabinieri di Legnago in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata odierna il 28enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale convalidava l’arresto e disponeva la misura cautelare dell’obbligo di dimora fuori la provincia di Verona rinviando l’udienza.