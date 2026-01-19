Dal 10 al 24 febbraio è possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi d’Infanzia di Verona, comunali e in convenzione.

Dal 10 al 24 febbraio è possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi d’Infanzia di Verona, comunali e in convenzione, per l’anno educativo 2026/2027. La presentazione delle domande si dovrà effettuare esclusivamente on-line, sulla pagina web dedicata sul sito del Comune di Verona, utilizzando le credenziali SPID/CIE.

E’ stato attivato anche il Punto Telefonico Unico per i servizi educativi e dell’Istruzione, servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e che risponde alle principali domande relative alle richieste di chiarimento più frequenti. Il numero da contattare per ogni necessità o chiarimento è lo 045 2212211. Per consentire una scelta consapevole, sabato 24 gennaio 2026 si terrà la consueta giornata Nidi aperti.