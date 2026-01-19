Fondazione Aida e Comune di Bardolino presentano “Emozioni”: tributo a Tenco, Pravo, Vanoni e Dalla.

Bardolino, al Teatro Corallo un viaggio nelle “Emozioni” della grande canzone d’autore: tutto pronto per il tributo ai giganti della musica italiana. Sabato 24 gennaio alle ore 20:45, il Teatro Corallo di Bardolino aprirà il sipario su “Emozioni… tu chiamale se vuoi”, uno spettacolo-concerto che promette di essere un viaggio nella memoria storica e culturale del nostro Paese.

L’evento inaugura la nuova rassegna teatrale promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bardolino, realizzata in stretta collaborazione con Fondazione Aida.

Quattro icone, mille ricordi.

Lo spettacolo mette al centro le vite e i successi di quattro giganti della musica italiana: Luigi Tenco, Patty Pravo, Ornella Vanoni e Lucio Dalla. Attraverso brani immortali come “Mi sono innamorato di te”, “Piazza Grande”, “E dimmi che non vuoi morire” e “L’appuntamento”, il pubblico sarà trasportato negli anni d’oro della canzone d’autore.

La narrazione non si affiderà solo alle note, ma utilizzerà un mix di musica dal vivo e materiali d’archivio, restituendo le storie e le emozioni che hanno generato questi capolavori, capaci di parlare a generazioni diverse.

Un cast d’eccellenza sul palco.

A dare voce e anima a questo racconto saranno tre professionisti del panorama artistico nazionale.

Stefano Colli (voce): cantante e attore, già finalista al Festival di Castrocaro e concorrente di The Voice of Italy su Rai2 nel team di Gigi D’Alessio. Vanta una carriera internazionale, con esibizioni in contesti prestigiosi come il Festival del Cinema di Berlino.

Silvana Isolani (performer): artista poliedrica, diplomata alla SDM – Scuola del Musical di Milano e ballerina classica diplomata presso il National Dance Council of America di Boston.

Chiara Todeschi (pianoforte): cantautrice e compositrice laureata in Musica Applicata presso il Conservatorio di Bologna, la cui ricerca artistica esplora il legame profondo tra narrazione e forma musicale.

Info.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al costo di 12 e 14 euro e possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale di Fondazione Aida nella sezione dedicata al Teatro Corallo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 045 8001471.