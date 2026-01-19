Contro la Cremonese allo Zini per l’Hellas Verona è uno 0 a 0 che muove la classifica: ma serve molto di più per la salvezza.

Hellas Verona allo Zini di Cremona per il monday night (quasi) della 21esima giornata del campionato di serie A: uno scontro diretto in piena regola per la salvezza, con i gialloblù di Zanetti reduci da due sconfitte consecutive dopo il punto strappato al Maradona di Napoli. La Cremonese di Davide Nicola, squalificato, arriva all’appuntamento con 22 punti in classifica, molto meglio dell’Hellas che con i suoi miseri 13 punti è quasi all’ultima spiaggia. Per i gialloblù, gara da tutto per tutto.

Si comincia. I padroni di casa schierano dal primo minuto Jamie Vardy e il veronese Baschirotto, Hellas col tridente Giovane, Sarr e Orban e in porta Perilli al posto di Montipò. Al 12′ il primo squillo è gialloblù, con un colpo di testa di Ebosse, sugli sviluppi di un corner, che finisce fuori. Due minuti dopo proprio Vardy nel tentativo di intercettare un tiro di Barbieri va a sbattere contro il palo della porta di Perilli.

Al minuto 38 lampo di Giovane, diagonale mancino e gran parata di Audero che con la punta delle dita mette in angolo. Si va al riposo sullo 0 a 0, serve di più.

Secondo tempo.

Ripresa. Al 53′ Giovane tenta un numero da funambolo in area, ma sul più bello non trova la palla. Al 64′ ancora Giovane servito da Gagliardini, respinge Audero. L’Hellas ci prova più della Cremonese, ma il tridente non punge come dovrebbe. Al minuto 72 bolide da fuori, centrale, di Serdar, ancora Audero in due tempi. Al 79′ è Bernede a provarci, ma c’è sempre Audero a mettere in corner.

All’84’ Giovane in semi rovesciata spettacolare riesce a mettere in gol, ma la bandierina si alza implacabile: fuorigioco e gol annullato. Peccato. Quattro di recupero. Ma non succede niente. Per l’Hellas un punto che a questo punto del campionato muove la classifica, ma non serve poi a tantissimo.

IL TABELLINO.

CREMONESE-HELLAS VERONA 0-0

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini (dal 73′ Folino), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri (dall’89’ Floriani Mussolini), Bondo, Grassi (dall’89’ Collocolo), Vandeputte (dall’83’ Zerbin), Terracciano; Vardy, Bonazzoli (dal 73′ Moumbagna)

A disposizione: Silvestri, Nava, Johnsen, Vazquez, Faye, Lordkipanidze

Allenatore: Simone Barone

HELLAS VERONA (3-4-3): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse (dal 71′ Harroui); Lirola (dall’87’ Oyegoke), Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Sarr (dal 66′ Serdar), Orban

A disposizione: Montipò, Toniolo, Kastanos, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco)

Assistenti: Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto) e Alessandro Cipressa (Sez. AIA di Lecce)

NOTE. Ammoniti: 37′ Bonazzoli, 42′ Vandeputte, 74′ Vardy