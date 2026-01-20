Incendio in una palazzina a Verona: tre intossicati, due gravi, otto mezzi di soccorso sul posto.

Incendio in una palazzina a Verona, in via Fedeli, a San Michele Extra: l’allarme è scattato nella tarda serata di lunedì 19 gennaio, intorno alle 23.30, mobilitando una massiccia macchina dei soccorsi.

Il bilancio dei feriti parla di tre persone intossicate: 2 feriti in codice rosso trasportati d’urgenza in ospedale a causa delle gravi condizioni riportate. 1 ferito in codice verde. I pazienti sono stati smistati tra le strutture ospedaliere cittadine di Borgo Trento e Borgo Roma.

L’emergenza è stata gestita con l’impiego di 8 mezzi di soccorso del Suem 118, tra cui un’ambulanza infermierizzata, un’auto medica e diverse ambulanze con soccorritori a bordo.

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti sul luogo dell’incendio i vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’edificio. Presenti anche le pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale per la gestione della viabilità e l’avvio degli accertamenti necessari a chiarire l’origine del rogo. Tra le ipotesi quella che l’incendio sia partito da una sigaretta: uno dei residenti si sarebbe addormentato mentre fumava.