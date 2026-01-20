La classifica dei buongustai: svelati i ristorante di Verona entrati nella top 100 dei migliori d’Italia.

Verona nel Gotha del gusto: svelati i ristoranti della provincia di Verona entrati nella top 100 di TheFork e che stanno facendo impazzire l’Italia. La “bibbia” del mangiar bene digitale ha emesso i suoi verdetti. TheFork ha appena svelato la Top 100 2025, la classifica dei ristoranti più amati d’Italia, e i risultati confermano che il Bel Paese non smette di stupire a tavola.

A scalare la vetta quest’anno è un progetto che nutre non solo il corpo ma anche l’anima: PizzAut Monza conquista il primo posto assoluto. Un trionfo dell’inclusione e della dignità lavorativa che vede Nico Acampora e i suoi ragazzi balzare dal bronzo dell’anno scorso all’oro più splendente, portando in cima alla classifica una pizza che sa di riscatto sociale.

Il Nord Italia padrone della tavola.

Se PizzAut detta legge da Monza, è l’intera macro-regione del Nord a fare la parte del leone con 51 ristoranti in classifica. In questo scenario, la nostra Verona e il Veneto si confermano tappe imprescindibili per i foodies. In una regione che vanta eccellenze come La Vacaria di Venezia (settima assoluta), Verona eccelle per la sua offerta che mescola sapientemente l’amore per il territorio e l’apertura internazionale.

Cosa cercano i veronesi.

La Top 100 del 2025 non è una semplice lista, ma una fotografia di ciò che ci fa battere il cuore al ristorante. Non basta più che il piatto sia bello: vogliamo emozioni, sostenibilità e autenticità. Il 90% dei locali premiati punta sulla cucina regionale e sulla pizza di qualità, ma c’è spazio anche per il tocco esotico del sushi e delle cucine internazionali.

Con 17 ristoranti segnalati dalla Guida MICHELIN e 55 insegne della selezione Insider presenti nella Top 100, la qualità media si alza vertiginosamente. Per i buongustai veronesi, abituati a standard elevatissimi tra Amarone e tortellini, questa classifica è il punto di partenza perfetto per il prossimo tour gastronomico.

La classifica veneta.

TheFork ha da poco pubblicato la Top 100 2025 dei ristoranti più amati dai suoi utenti. Segnaliamo che tra queste insegne ben 6 appartengono alla regione Veneto: