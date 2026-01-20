Abiti da sogno, il meglio del “Made in Verona” sfila in centro storico: successo per il défilé di Confartigianato. Foto.

Grande successo a Verona per “Handmade with Love”, l’artigianato scaligero conquista la passerella: successo per il défilé di Confartigianato. Nella cornice storica del Salone delle Feste di Palazzo Verità Poeta, il cuore dell’artigianato veronese ha sfilato sabato 17 gennaio per la quarta edizione di “Handmade with Love 2026”. L’evento, un vero e proprio inno al “fatto a mano con amore“, ha celebrato l’eccellenza della moda sartoriale e del settore benessere della provincia scaligera.

Un compleanno speciale per Confartigianato.

La serata ha assunto un valore simbolico ancora più profondo essendo la prima iniziativa ufficiale inserita nel calendario per l’80esimo anniversario di Confartigianato Imprese Verona. Come sottolineato dal Presidente provinciale Devis Zenari, l’intero 2026 sarà un anno “vestito” a festa per celebrare otto decenni di storia e tutela del lavoro artigiano.

La passerella: tra arte e bellezza.

Sotto la conduzione di Angela Booloni, le indossatrici hanno portato in scena le creazioni di 17 imprese locali.

Moda. Nove tra sartorie e maglierie hanno presentato abiti da giorno, proposte da sera, capi casual ed eleganti, fino a spettacolari vestiti da sposa.

Benessere. Sei acconciatori e due estetiste hanno lavorato in sinergia per creare look completi, dove make-up d’impatto e acconciature ad hoc hanno esaltato ogni singolo accessorio.

Il sostegno delle istituzioni.

La platea, gremita di autorità della politica e dell’economia, ha testimoniato l’importanza strategica del settore. Diego Ruzza, nuovo assessore della Regione del Veneto, ha ribadito la necessità di “andare fieri di queste eccellenze che fondono innovazione e tradizione“, mentre il presidente della Provincia, Flavio Pasini, ha garantito la “vicinanza delle istituzioni a chi crea valore reale sul territorio”.

Anche il neopresidente della Camera di Commercio, Paolo Arena, ha ribadito il supporto alle “piccole imprese in un momento di mercato delicato”, spalleggiato dall’europarlamentare Flavio Tosi, che ha richiamato l’attenzione dell’Europa sulla “necessità di ridurre la burocrazia per le piccole e medie imprese”.

L’evento si è concluso con la soddisfazione dei vertici delle categorie Moda, Benessere e Acconciatori — Alessio Bardelle, Cristina Scurtu e Claudia Squaranti — che hanno ringraziato le imprese per la passione dimostrata nel dare lustro all’artigianato locale.