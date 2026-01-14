Valeggio Futura: torna il premio che dà voce ai poeti veronesi

Vent’anni di poesia, al via il concorso Valeggio Futura: bando aperto a tutti i talenti locali.

Valeggio sul Mincio celebra il traguardo della 20esima edizione del concorso letterario “Valeggio Futura” che dà voce ai poeti veronesi. Il premio di poesia, nato per valorizzare le penne del territorio veronese, riapre ufficialmente i battenti grazie alla sinergia tra il Comune, la Biblioteca comunale, la Pro Loco e il patrocinio della Provincia di Verona.

Le categorie.

Il concorso è strutturato per accogliere ogni fascia d’età, dai primi componimenti dei bambini delle elementari fino alla sezione adulti (over 20), passando per ragazzi delle medie e giovani delle superiori. Gli autori potranno cimentarsi in tre diverse sfide creative.

Tema libero : per dare spazio alla massima espressività.

: per dare spazio alla massima espressività. “Tutto scorre” : una categoria a tema speciale dedicata al divenire.

: una categoria a tema speciale dedicata al divenire. Poesia dialettale: un omaggio alle radici e alle parlate del territorio veronese.

Regolamento e premi.

Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di tre poesie inedite (una per categoria), con un limite di 40 versi ciascuna. Per i più piccoli è prevista la possibilità di lavorare in coppia o in gruppo.

Mentre per le sezioni bambini e ragazzi il riconoscimento consiste in libri e attestati, per le categorie giovani e adulti sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati di ogni sezione: 150 euro al primo, 100 euro al secondo e 50 euro al terzo.

Come partecipare.

La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata per sabato 14 marzo 2026 alle ore 11.30. Le opere devono essere inviate sia tramite e-mail (all’indirizzo del comitato biblioteca del Comune) sia in formato cartaceo, tramite posta o consegna a mano alla Biblioteca Comunale di Palazzo Guarienti.