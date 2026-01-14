Stop ai tifosi rossoblu a Verona: il Bentegodi chiude i cancelli ai residenti di Bologna dopo gli scontri.

Hellas Verona-Bologna senza tifosi rossoblu: vietata ai bolognesi la sfida di Verona di giovedì 15 gennaio allo stadio Bentegodi. La sfida di Serie A è stata travolta dalle decisioni del Casms, che ha imposto una drastica stretta sulla partecipazione dei tifosi emiliani a seguito dei gravi scontri avvenuti durante la precedente trasferta dei rossoblù a Como.

Settore ospiti blindato: trasferta vietata ai bolognesi.

Nonostante l’attesa per lo scontro tra scaligeri e felsinei, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha ufficializzato il divieto di vendita dei biglietti per tutti i residenti nella provincia di Bologna. Una misura punitiva che colpisce il cuore della tifoseria ospite: potranno varcare i cancelli del Bentegodi solo i sostenitori del Bologna residenti al di fuori della provincia emiliana. La vendita dei tagliandi, che era già stata cautelativamente sospesa, è ora definitivamente preclusa per i residenti nel bolognese.

La firma del Prefetto di Verona.

A seguito delle valutazioni del Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) e del parere della Questura scaligera, il prefetto Demetrio Martino ha firmato l’ordinanza che vieta la vendita dei tagliandi a tutti i cittadini residenti nella provincia di Bologna.