Blitz in via Barana: pusher sorpreso a vendere eroina, arrestato

Spaccio di eroina in via Barana: pusher 27enne arrestato dopo una colluttazione con la polizia.

Controlli a tappeto della polizia: sorpreso a vendere eroina in via Barana, il pusher 27enne tenta la fuga ma viene arrestato. La Polizia di Stato di Verona prosegue la sua offensiva contro il degrado e lo spaccio nei quartieri cittadini. L’ultima operazione, condotta dagli uomini della sezione “Criminalità Diffusa” della Squadra Mobile, ha portato all’arresto di un 27enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti specifici per droga.

Lo scambio sotto gli occhi della Mobile.

L’intervento è scattato in via Barana, dove gli agenti in borghese hanno intercettato un classico “scambio” in strada. Il giovane straniero è stato visto consegnare del materiale sospetto a un uomo di 32 anni, ricevendo in cambio una mazzetta di banconote.

I poliziotti hanno diviso le squadre: una parte ha bloccato l’acquirente, un veronese che ha subito consegnato cinque involucri termosaldati contenenti eroina (per un peso complessivo di 0,83 grammi), ammettendo di averli pagati 40 euro.

Resistenza e manette.

Contestualmente, è scattato l’inseguimento per il pusher che, capita la situazione, ha tentato una rapida fuga a piedi. La corsa è durata poche centinaia di metri: raggiunto dagli agenti, il 27enne ha opposto una strenua resistenza fisica nel tentativo di evitare il fermo, ma è stato bloccato e ammanettato.

Addosso all’uomo sono stati rinvenuti 300 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività illecita. Il pusher è stato condotto in Questura in attesa del rito direttissimo, mentre per il 32enne è scattata la segnalazione all’Autorità competente come assuntore.