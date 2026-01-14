Nuova vita per il Palazzo Municipale di Bardolino: la polizia locale trasloca e fa spazio al museo.

Nel Comune di Bardolino, l’ex sede della Polizia Locale diventa un “museo dinamico”: nasce la Sala Preonda, presidio culturale permanente. Al piano terra del Palazzo Municipale, nei locali precedentemente occupati dalla polizia locale, è nato questo nuovo spazio espositivo progettato per essere il “museo dinamico” della memoria collettiva bardolinese.

Un nome, un’identità.

La scelta del nome non è casuale: richiama direttamente la “Preonda”, la celebre tavola di pietra situata a pochi passi, simbolo storico della comunità e del commercio locale. L’obiettivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Bertasi è creare un luogo capace di evolversi, rinnovandosi continuamente attraverso mostre temporanee, convegni e collaborazioni attive con le associazioni del territorio.

Dall’Archivio alla piazza.

La posizione strategica della sala, situata di fronte al porto e lungo la passeggiata a lago, la rende una vetrina privilegiata non solo per i turisti, ma per i cittadini stessi. All’interno dello spazio troverà posto anche una sezione dedicata all’Archivio storico comunale — “Uno dei più prestigiosi della provincia di Verona” — che verrà reso fruibile attraverso percorsi tematici.

Il progetto ha già mosso i primi passi ospitando rassegne dedicate ai pittori locali e alla storia della pesca, attività che per secoli ha sostenuto l’economia del borgo.