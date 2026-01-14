A Palazzo Maffei con il cane: il servizio di dog sitting gratis per non lasciare “Bobby” a casa.

Il tour del pet-turismo culturale fa tappa a Verona: a Palazzo Maffei arriva il dog sitting gratuito per i visitatori. Domenica 18 gennaio, il cortile di Piazza Erbe 38 si trasformerà nella tappa veronese del “Dogs & Museum Road Show”, l’originale giro d’Italia dedicato al binomio cultura e pet-turismo.

L’iniziativa, ideata dal portale Bauadvisor, nasce per risolvere un problema comune: il 68% dei proprietari di cani rinuncia a visitare musei e mostre per non lasciare il proprio animale da solo a casa o in hotel. Per rispondere a questa esigenza, è stato attivato un servizio di dog sitting professionale dedicato ai visitatori, già presente in 55 città e 280 musei italiani.

Come funziona il servizio.

Il meccanismo è semplice e pensato per il benessere dell’animale.

Accoglienza . Il proprietario prenota il servizio tramite l’app o il sito di Bauadvisor.

. Il proprietario o il sito di Bauadvisor. Affidamento . Una dog sitter professionista attende il visitatore direttamente all’ingresso del museo.

. Una attende il visitatore direttamente all’ingresso del museo. Passeggiata . Mentre l’umano visita le collezioni d’arte, il cane viene accompagnato a passeggiare e giocare nelle aree verdi limitrofe.

. Mentre l’umano visita le collezioni d’arte, e giocare nelle aree verdi limitrofe. Riconsegna. All’orario concordato, la dog sitter si fa ritrovare davanti al museo per la riconsegna.

La tappa speciale a Palazzo Maffei.

Per la giornata di domenica, dalle 11:30 alle 16:30, il servizio sarà eccezionalmente gratuito per tutti i visitatori del museo veronese, previa prenotazione obbligatoria con almeno 24 ore di anticipo. Oltre al sitting, le hostess distribuiranno gadget e materiale informativo multilingue.

Servizio attivo tutto l’anno.

Sebbene il tour nazionale prosegua fino ad aprile 2026, la collaborazione con Palazzo Maffei è strutturale: il servizio di dog sitting resterà infatti attivo presso il museo tutto l’anno, sette giorni su sette, per permettere a chiunque di godersi i capolavori della Casa Museo senza l’ansia di avere lasciato il proprio cane da solo.