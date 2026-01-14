Da Trump alla crisi delle democrazie: a Castel d’Azzano tre serate di geopolitica per capire il futuro globale.
L‘Assessorato alla Cultura del Comune di Castel d’Azzano, presenta la Rassegna di Geopolitica, un ciclo di tre incontri serali per esaminare da vicino gli eventi che stanno riscrivendo gli equilibri del pianeta.
Analizzare il caos mondiale.
Gli appuntamenti, condotti dal relatore Stefano Verzè, si terranno alle ore 20:45 nella Sala Santi del Municipio (Via Castello, 26). L’obiettivo dell’iniziativa è fornire ai cittadini le chiavi di lettura necessarie per interpretare un periodo storico caratterizzato da forti tensioni e cambiamenti strutturali.
Il programma degli incontri.
Il percorso di approfondimento si articolerà in tre date chiave.
- Martedì 20 gennaio: Si parte con un’analisi dedicata agli Stati Uniti e alla figura di Donald Trump, valutando le sfide interne e le ambizioni egemoniche nel continente americano.
- Martedì 27 gennaio: Il focus si sposterà sul delicato triangolo tra USA, Russia e Cina, cercando di capire se il futuro ci riserva un nuovo ordine mondiale o un crescente caos internazionale.
- Martedì 3 febbraio: L’incontro conclusivo analizzerà il ruolo e lo spazio delle democrazie europee, schiacciate in un mondo sempre più diviso tra imperialismi autocratici.
Per ulteriori informazioni, il Comune ha messo a disposizione il numero 045.92.15.925 e l’indirizzo email cultura@comune.castel-d-azzano.vr.it.