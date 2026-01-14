Raccolta beni invernali, 3 giorni tra i rioni di Verona: ecco cosa e dove donare dal 16 al 18 gennaio.

Verona alza il muro contro il gelo dell’oblio, al via la raccolta beni invernali per 3 giorni: ecco cosa e dove donare dal 16 al 18 gennaio. Mentre le temperature invernali hanno iniziato a mordere la città, Verona risponde attivando un cordone ombelicale tra i quartieri e chi non ha un tetto sopra la testa. Non si tratta di una semplice raccolta, ma di un’operazione di logistica solidale che quest’anno abbatte i muri tra mondo scolastico e strada, trasformando i luoghi della formazione in centri operativi di assistenza.

Il contributo delle scuole.

La vera novità di questa stagione è l’irruzione della solidarietà nei corridoi del Liceo Artistico e del Maffei. Qui, tra una versione di greco e una tavola di disegno, gli studenti non si limitano a studiare la società, ma la curano. La mobilitazione, guidata dai ragazzi della Rete degli Studenti Medi e dell’Udu, ha l’obiettivo di trasformare la consapevolezza in beni tangibili: scarpe robuste, giacche tecniche e prodotti sanitari che diventeranno il kit di sopravvivenza per chi vive ai margini.

La mappa del dono tra i quartieri.

La città è stata suddivisa in zone strategiche per permettere a ogni cittadino di fare la propria parte. Da Veronetta, con la sede Anpi di via Cantarane, fino ai presidi Spi di Borgo Venezia e Borgo Roma, passando per le realtà di quartiere come lo Spazio Abc alle Golosine e Baleno a San Zeno.

Dietro questa complessa macchina organizzativa c’è la regia esperta del circolo Arci Yanez, che coordina un esercito di volontari pronti a smistare i carichi. Una volta raccolti, i beni non resteranno a prendere polvere: passeranno nelle mani della Ronda della Carità e di One Bridge To, le “sentinelle” del territorio che ogni notte battono le strade e le rotte migratorie per distribuire calore e dignità.

La tabella di marcia.

Il countdown inizia il 16 gennaio (dalle 17 alle 20) e vivrà la sua fase più intensa nel fine settimana del 17 e 18 gennaio, con una maratona solidale dalle 10 del mattino fino a sera.