Pronti i rinforzi per la polizia locale di Verona: ecco dove troveremo i 170 volontari delle Olimpiadi.

Olimpiadi, ecco i “Volontari di Città”: in 170 pronti per l’Arena e i grandi eventi, la macchina organizzativa di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo a Verona. Ieri 13 gennaio, il Comando della polizia locale ha ospitato il battesimo ufficiale dei “Volontari di Città”: oltre 170 persone, in gran parte giovani under 23, che rappresenteranno il volto dell’accoglienza durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Il kit azzurro e i compiti sul campo.

Ai volontari — un mix di studenti delle scuole superiori e membri di associazioni locali selezionati dalla Fondazione Milano Cortina — è stato consegnato il kit ufficiale: una sacca azzurra contenente pettorina identificativa, felpa, badge, cappellino e borraccia.

Il loro ruolo sarà strategico: agiranno come punto di riferimento per cittadini e turisti, affiancando la polizia locale e la protezione civile. Saranno dislocati nei punti nevralgici della città: lungo le strade che portano all’Arena, in zona stazione e nei principali parcheggi, per fornire informazioni e assistenza.

Le date del servizio.

Il debutto è imminente: il primo impegno sul campo è fissato per domenica 18 gennaio, in occasione dello storico passaggio della Fiamma Olimpica. Successivamente, i volontari torneranno operativi domenica 22 febbraio per la chiusura dei Giochi Olimpici e il 6 marzo per l’apertura delle Paralimpiadi.

Il senso civico al centro.

Durante l’incontro, il sindaco Damiano Tommasi ha sottolineato come questa esperienza sia un’occasione per “capire cosa vuol dire gestire una città e offrire un servizio pubblico”, invitando i giovani a essere parte attiva della comunità. L’assessora ai Grandi Eventi, Stefania Zivelonghi, ha ricordato ai ragazzi la portata storica dell’evento: “Siete attori principali del benessere di chi sarà a Verona per un’avventura che non ha confronti”.