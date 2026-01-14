Per la Fiamma olimpica, a Verona un flash mob in piazza dei Signori: come partecipare.

Cento ballerini per la Fiamma Olimpica in arrivo a Verona: sabato il flash mob “Sesto Cerchio” in piazza dei Signori. In attesa del grande arrivo della torcia previsto per domenica in piazza Bra, il cuore della città si trasformerà sabato pomeriggio in un palcoscenico a cielo aperto. L’appuntamento è per le ore 15 in piazza dei Signori, dove prenderà vita “Gran Paradiso”, un’azione coreografica corale inserita nel cartellone culturale “Sesto Cerchio”.

Un’onda di colori e movimento.

Cento protagonisti — tra artisti di Sharing Training e Laboratorio Danza Verona, studenti dei licei Maffei e Agli Angeli e cittadini — daranno vita a un flash mob che unisce lo spirito sportivo alla potenza dell’arte. Il dress code richiesto: abbigliamento invernale colorato, per trasformare la folla in un unico mosaico vibrante di partecipazione.

Dalla danza di Pina Bausch al Funk.

Il pomeriggio si aprirà con un momento di altissimo valore artistico: l’attraversamento urbano della celebre Nelken Line di Pina Bausch. Guidata da Marigia Maggipinto, storica interprete del Tanztheater Wuppertal, la “linea” danzata sfilerà per le vie del centro accompagnata dalle note live dei Wind & Brass Brothers.

Dopo la passeggiata performativa, la festa tornerà in piazza dei Signori sulle note di Louis Armstrong, con una coreografia estemporanea curata dalle coreografe Chiara Frigo e Silvia Gribaudi. Il finale sarà un’esplosione di energia funk, latin jazz e soul, con il pubblico libero di ballare insieme ai performer.

Come partecipare.

L’evento è aperto a tutti e la partecipazione alla Nelken Line è libera. Per chi volesse unirsi ufficialmente alla coreografia, è possibile prenotarsi sul sito ufficiale www.ilsestocerchio.it. Il ritrovo per imparare i passi e dare inizio alla festa è fissato per le 15.