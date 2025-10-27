Bocciato dalla Regione Veneto il progetto di discarica di amianto da realizzare a Ca’ Balestra, a Valeggio sul Mincio.

Dopo il primo stop del mese di agosto, con il parere ufficiale della Regione Veneto, arriva il no definitivo al progetto della discarica per rifiuti contenenti amianto prevista in località Ca’ Balestra, a Valeggio sul Mincio. La Regione Veneto ha detto di no dopo che la Valutazione di impatto ambientale (Via) aveva dato esito negativo alla proposta avanzata nel 2023 dalla società Progeco Ambiente.

La decisione recepisce infatti i due pareri contrari espressi dal comitato tecnico regionale nei mesi di giugno e agosto, dopo aver valutato le osservazioni presentate da cittadini, comitati e amministrazioni locali. Secondo la Regione, l’opera comporterebbe un peggioramento della qualità dell’aria e rischierebbe di compromettere le falde acquifere dell’area.

Per l’azienda che aveva avanzato la proposta di discarica ora restano due strade: impugnare il decreto al Tar oppure presentare un nuovo progetto.

Bigon: “Ora modifichiamo il Piano regionale rifiuti”.

“Benissimo la bocciatura della discarica di amianto di Ca’ Balestra a Valeggio. Si tratta di una decisione giusta e di buonsenso – dichiara la consigliera regionale Anna Maria Bigon, che aggiunge -: se il Piano regionale dei rifiuti non fosse stato modificato in passato, tutto questo non sarebbe successo. Ora è il momento di riportare subito in Aula la proposta di inserire nel Piano il divieto di realizzare discariche in aree fragili e di ricarica delle falde acquifere. È una scelta di tutela del territorio e di rispetto per le comunità locali”.



