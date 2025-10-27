Dal 15 novembre al 15 aprile obbligo di pneumatici invernali sulle provinciali: strade chiuse in quota in Lessinia e sul Baldo.

Pneumatici invernali e strade chiuse in Lessinia e sul Baldo: arrivano le ordinanze della Provincia di Verona. Proprio i palazzi Scaligeri ricordano che “lungo le strade provinciali, dal 15 novembre al 15 aprile 2026, sarà obbligatorio l’uso degli pneumatici invernali o la presenza a bordo del veicolo degli appositi dispositivi (catene ecc.) previsti dalla normativa”.

“La circolazione di ciclomotori e motocicli sarà consentita esclusivamente in assenza di neve, ghiaccio e fenomeni nevosi in atto sulle provinciali”.

Inoltre, come già accaduto negli anni precedenti, nello stesso periodo “verrà sospesa la circolazione su alcuni tratti di strade a quote elevate: Sp 8 “del Baldo”, a Ferrara di Monte Baldo e Malcesine, e Sp 14/DIR a Erbezzo e Bosco Chiesanuova (quest’ultima utilizzata come pista per lo sci di fondo)”.