Due mini escavatori rubati nel Padovano trovati su un Tir in zona industriale a Sona: l’autista denunciato per ricettazione.

I carabinieri di Sommacampagna hanno recuperato due mini escavatori risultati rubati e denunciato un soggetto per il reato di ricettazione. L’operazione ha preso il via quando la Centrale operativa della Compagnia di Villafranca di Verona ha ricevuto una segnalazione circa la presenza, in una zona industriale del Comune di Sona, di un mezzo pesante sospetto. Al suo interno sarebbe stato trasportato un escavatore oggetto di furto, tracciato grazie a un sistema di localizzazione satellitare.

Una pattuglia dei carabinieri di Sommacampagna, prontamente intervenuta sul posto, ha individuato il Tir segnalato. L’autista, un 29enne bosniaco, è stato identificato e sottoposto a perquisizione. All’interno del rimorchio, abilmente coperti da teli e altra merce, sono stati scoperti due mini escavatori, trafugati da un cantiere nel padovano.

Grazie al rapido intervento, i militari sono riusciti a contattare i legittimi proprietari, che hanno raggiunto il luogo del ritrovamento per il recupero dei mezzi. Le due imprese hanno potuto riappropriarsi dei veicoli previo riscontro documentale. Durante l’operazione, gli uomini dell’Arma hanno inoltre rinvenuto, nella cabina del camion, un coltello a serramanico. L’arma è stata sottoposta a sequestro. L’autista del mezzo, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato a piede libero per ricettazione e porto abusivo di arma da taglio.