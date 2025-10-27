Tragedia sfiorata in vacanza: piccolo di 4 anni ustionato a Lazise

Lazise, si rovescia addosso una pentola d’acqua bollente: bambino di 4 anni ustionato.

Momenti di forte apprensione questa mattina a Lazise in un residence turistico: un bambino di 4 anni è rimasto ustionato.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe rovesciato addosso una pentola d’acqua bollente, procurandosi ustioni alle gambe. I familiari, sotto choc, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Verona Emergenza, che dopo le prime cure hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il bambino è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, dove si trova ora sotto osservazione.

L’incidente è avvenuto mentre la famiglia stava trascorrendo un periodo di vacanza sul lago di Garda.