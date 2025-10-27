Lidl assume e forma: a Verona il futuro della logistica

Verona in cattedra per la logistica: Lidl avvia la 4a edizione del programma che assume e forma i giovani.

Verona protagonista: l’Its academy Last forma e assume i futuri specialisti della logistica per lidl italia con il progetto “Lidl 2 your career”. Il programma, frutto della collaborazione tra Lidl Italia, la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) e una rete di Istituti Tecnici Superiori (ITS) nazionali, ha ufficialmente dato il via al percorso per circa 200 nuovi apprendisti, superando il totale di 500 iscritti nelle sue quattro edizioni.

Dalla logistica al management: due percorsi di alta formazione.

Il cuore del progetto sono due percorsi formativi ben definiti, entrambi basati sul modello di formazione duale che unisce teoria in aula e pratica retribuita in azienda.

Assistente Store Manager: 175 apprendisti si formeranno in sei ITS in tutta Italia.

Collaboratore Specializzato Logistica: Questo percorso coinvolge 25 studenti che si specializzeranno in un settore cruciale per l’efficienza aziendale, grazie alla partnership con l’ITS Academy LAST di Verona.

Stipendio, Diploma e certificazione europea subito.

Lidl ha messo in campo condizioni di assoluto vantaggio per gli studenti, offrendo una risposta concreta alla crisi demografica e alla difficoltà delle aziende nel trovare personale qualificato.

Gli apprendisti vengono assunti fin da subito con un contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca, percependo uno stipendio mensile e godendo di tutti i benefit aziendali . Inoltre, Lidl Italia coprirà integralmente i costi di viaggio e alloggio per gli studenti durante i periodi di formazione in Its.

Al termine del biennio, i partecipanti ottengono un doppio titolo di grande valore: la certificazione professionale tedesca di Retail Specialist o Logistic Specialist, rilasciata da AHK Italien e il diploma di Tecnico Superiore (livello EQF 5) riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.