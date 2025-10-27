Caccia al bisnonno: a Verona nasce l’associazione Genealogica

Viaggio nel Tempo: nasce l’associazione Verona Genealogica per ricostruire il nostro “Albero”.
Nasce in città la prima associazione dedicata alla genealogia e alla storia familiare: è Verona Genealogica Aps. Verrà presentata ufficialmente alla cittadinanza mercoledì 5 novembre a Porta Palio, con un evento aperto a tutti.
L’associazione si pone come punto di riferimento per chiunque sia interessato a ricostruire il proprio albero genealogico e la storia della propria famiglia nel contesto veronese.
Durante la serata di presentazione, alle ore 20:30, verranno illustrati gli obiettivi chiave della neonata realtà e le prime proposte di attività. Tra queste, spicca il progetto di realizzare il primo database della storia familiare veronese.
L’evento, organizzato in collaborazione con la Società Mutuo Soccorso Porta Palio, non è riservato ai soli soci: tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere le finalità dell’associazione.