Ripartono le domeniche a 1 euro nei musei civici di Verona

Dal 2 novembre riprendono le domeniche a 1 euro nei musei civici di Verona.

Riprendono con il 2 novembre le domeniche a 1 euro nei musei civici di Verona, l’iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese. La promozione è valida per tutti i musei e monumenti civici, esclusa la Casa di Giulietta. Si consiglia di acquistare il biglietto online in anticipo su museiverona.com.

Di seguito le sedi coinvolte: Anfiteatro Arena, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” e Tomba di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale, Museo Lapidario Maffeiano, Torre dei Lamberti (prenotazioni telefonando al numero 045 9273027).