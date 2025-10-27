Premi Land of Venice Food Excellence, i ristoranti veronesi premiati agli Stati Generali della Ristorazione Italiana

Premi Food Excellence, i ristoranti veronesi fanno il pieno. Grande partecipazione oggi, lunedì 27 ottobre, al Palazzo della Ragione di Padova per gli Stati Generali della Ristorazione Italiana, promossi da Fipe Confcommercio e Appe Padova. Si è parlato, tra gli argomenti trattati, di turismo e ristorazione come leve strategiche, di sostenibilità, formazione, innovazione digitale e ricambio generazionale. Presente anche il ministro Adolfo Urso.

Premi “Land of Venice – Food Excellence”.

Durante l’evento sono stati premiati i ristoranti che incarnano al meglio qualità, innovazione e identità veneta, diventando ambasciatori dell’eccellenza del territorio. Ecco i ristoranti veronesi premiati (11 su 38 ristoranti veneti):

Amistà – San Pietro in Cariano

– San Pietro in Cariano Casa Perbellini – Verona

– Verona Famiglia Rana – Oppeano

– Oppeano Filia – Verona

– Verona Il Desco – Verona

– Verona Iris – Verona

– Verona Nin – Brenzone

– Brenzone Oseleta – Cavaion Veronese

– Cavaion Veronese Regio Patio – Garda

– Garda Stilla – Colognola ai Colli

– Colognola ai Colli Vecchia Malcesine – Malcesine

Premi Eccellenza per la sostenibilità.

Ristorante alla Borsa – Valeggio sul Mincio

“Questi locali – ha evidenziato il presidente regionale di Fipe, il veronese Paolo Artelio – rappresentano l’anima della ristorazione veneta: qualità, sostenibilità e identità territoriale riconosciute anche a livello internazionale“.



