Premi Land of Venice Food Excellence, i ristoranti veronesi premiati agli Stati Generali della Ristorazione Italiana
Premi Food Excellence, i ristoranti veronesi fanno il pieno. Grande partecipazione oggi, lunedì 27 ottobre, al Palazzo della Ragione di Padova per gli Stati Generali della Ristorazione Italiana, promossi da Fipe Confcommercio e Appe Padova. Si è parlato, tra gli argomenti trattati, di turismo e ristorazione come leve strategiche, di sostenibilità, formazione, innovazione digitale e ricambio generazionale. Presente anche il ministro Adolfo Urso.
Premi “Land of Venice – Food Excellence”.
Durante l’evento sono stati premiati i ristoranti che incarnano al meglio qualità, innovazione e identità veneta, diventando ambasciatori dell’eccellenza del territorio. Ecco i ristoranti veronesi premiati (11 su 38 ristoranti veneti):
- Amistà – San Pietro in Cariano
- Casa Perbellini – Verona
- Famiglia Rana – Oppeano
- Filia – Verona
- Il Desco – Verona
- Iris – Verona
- Nin – Brenzone
- Oseleta – Cavaion Veronese
- Regio Patio – Garda
- Stilla – Colognola ai Colli
- Vecchia Malcesine – Malcesine
Premi Eccellenza per la sostenibilità.
- Ristorante alla Borsa – Valeggio sul Mincio
- Nin – Brenzone
“Questi locali – ha evidenziato il presidente regionale di Fipe, il veronese Paolo Artelio – rappresentano l’anima della ristorazione veneta: qualità, sostenibilità e identità territoriale riconosciute anche a livello internazionale“.