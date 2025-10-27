Premi Food Excellence, i ristoranti veronesi fanno il pieno

Scritto da: Redazione 27 Ottobre 2025

Premi Land of Venice Food Excellence, i ristoranti veronesi premiati agli Stati Generali della Ristorazione Italiana

Premi Food Excellence, i ristoranti veronesi fanno il pieno. Grande partecipazione oggi, lunedì 27 ottobre, al Palazzo della Ragione di Padova per gli Stati Generali della Ristorazione Italiana, promossi da Fipe Confcommercio e Appe Padova. Si è parlato, tra gli argomenti trattati, di turismo e ristorazione come leve strategiche, di sostenibilità, formazione, innovazione digitale e ricambio generazionale. Presente anche il ministro Adolfo Urso.

Premi “Land of Venice – Food Excellence”.

Durante l’evento sono stati premiati i ristoranti che incarnano al meglio qualità, innovazione e identità veneta, diventando ambasciatori dell’eccellenza del territorio. Ecco i ristoranti veronesi premiati (11 su 38 ristoranti veneti):

  • Amistà – San Pietro in Cariano
  • Casa Perbellini – Verona
  • Famiglia Rana – Oppeano
  • Filia – Verona
  • Il Desco – Verona
  • Iris – Verona
  • Nin – Brenzone
  • Oseleta – Cavaion Veronese
  • Regio Patio – Garda
  • Stilla – Colognola ai Colli
  • Vecchia Malcesine – Malcesine

Premi Eccellenza per la sostenibilità.

  • Ristorante alla Borsa – Valeggio sul Mincio
  • Nin – Brenzone

“Questi locali – ha evidenziato il presidente regionale di Fipe, il veronese Paolo Artelio – rappresentano l’anima della ristorazione veneta: qualità, sostenibilità e identità territoriale riconosciute anche a livello internazionale“.

TEMI:

Note sull'autore

Redazione
SHARE TWEET PIN SHARE