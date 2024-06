Valeggio: al Sigurtà, yoga e pilates si fanno al tramonto.

Al parco Sigurtà di Valeggio, mercoledì 5 giugno prende il via la rassegna di incontri dedicata al benessere dove yoga e pilates si fanno al tramonto. È un’iniziativa che sposa la natura alla salute e che il Sigurtà propone da 11 anni nei suoi spazi verdi. Nove sono gli appuntamenti con lezioni di yoga con il pilates come new entry.

Per ritrovare l’armonia a fine giornata ecco le date per partecipare.

Lezioni di yoga: 5, 12, 19 e 26 giugno, e il 3 e 10 luglio.

Lezioni di pilates, il 6 e 20 giugno e il 4 luglio.

Le lezioni di yoga sono curate da Laura Orlandi della Federazione Italiana Yoga e Assoyoga Veneto. Insegnante di lunga esperienza possiede un diploma internazionale riconosciuto dal Ministero Indiano dello Yoga e Ayurveda.In questa edizione di “Natura e Salute” il tema è il legame tra lo yoga e la medicina Ayurvedica. Le pratiche si ispireranno ai dosha, le tre sostanze vitali che si trovano nell’apparato psico-somatico di ogni persona.

Per quanto concerne il pilates, disciplina posturale famosa in tutto il mondo, ci sarà Stefania Roverselli, insegnante di danza, fitness e pilates da più di 30 anni. Istruttore riconosciuta dal Coni, Roverselli possiede il certificato Stott Pilates.