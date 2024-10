Raccolta fondi per la mamma di Emmanuel, morto in moto a 22 anni

Gli amici di Emmanuel Alohan-Eghosa, 22enne di Valeggio morto in moto pochi giorni fa, avviano una raccolta fondi per la madre.

Una raccolta fondi per la famiglia, e in particolare per la mamma di Emmanuel Alohan-Eghosa, un ragazzo di 22 anni di Valeggio morto pochi giorni fa, il 16 ottobre, in un drammatico incidente stradale sulla Bresciana, all’altezza dei Crocioni. “Un nostro carissimo amico è stato strappato via alla vita a soli 22 anni: ha lasciato un enorme vuoto nelle nostre vite e in tutte quelle di chi lo conosceva, specialmente la sua famiglia e sua madre”, dicono gli amici del 22enne.

E proprio loro, gli amici di Emmanuel, hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe. “In questo momento già difficile – scrivono – si aggiunge la difficoltà economica di far fronte a tutte le spese funebri. La madre si sta trovando a gestire tutto da sola, il lutto, il dolore e le spese”.

“Come amici – continuano – vogliamo aiutarla a coprire le spese immediate e darle il supporto di cui ha bisogno per affrontare questo momento terribile. Con il vostro aiuto – spiegano – speriamo di darle un po’ di sollievo e permetterle di vivere questo enorme lutto senza l’angoscia delle difficoltà economiche”.

Grazie a oltre duecento donazioni sono stati raccolti online già più di seimila euro. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/emmanuel-alohaneghosa