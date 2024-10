Colpo notturno al supermercato, ladro nascosto nel bidone dell’immondizia

Furto notturno al supermercato Eurospar di Bardolino: arrestato un 20enne di Malcesine, fuggito un altro giovane complice.

Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri di Peschiera del Garda hanno arrestato nella flagranza di reato, un 20enne residente a Malcesine, resosi responsabile di furto aggravato e danneggiamento. Dopo la richiesta di intervento al 112 da parte di un privato cittadino, i militari venivano inviati al supermercato Eurospar di Bardolino.

La pattuglia dei carabinieri trovava il 20enne all’interno del supermercato il quale, al fine di sottrarsi all’arresto, si era nascosto all’interno di un bidone dell’immondizia dove veniva sorpreso dai carabinieri con ancora lo zaino contenente la refurtiva sottratta al supermercato, ovvero tre bottiglie di whisky; bottiglie poi restituite agli aventi diritto.

Nel frattempo però un altro giovane era riuscito a darsi alla fuga. I due si erano introdotti all’interno del supermercato scardinando le porte d’ingresso, e una volta all’interno, avevano danneggiato le casse automatiche del supermercato, al fine di tentare di asportarle; inoltre, avevano forzato una vetrina espositiva contenente bottiglie di liquori che, poi, frantumavano gettandole in terra, provocando così un ingente danno, quantificato in circa 5mila euro.

A seguito di quanto ricostruito, il 20enne è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, l’arrestato è stato quindi condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, disponendo a carico del giovane la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana, con obbligo di permanenza notturna in casa dalle ore 21 alle ore 07.