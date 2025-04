Palazzina, installata nuova telecamera di sorveglianza in risposta alle richieste dei residenti.

È già attiva da alcuni giorni una nuova telecamera di videosorveglianza installata lungo la via principale del quartiere Palazzina. L’intervento rappresenta una risposta alle istanze dei cittadini, emerse nel corso di un incontro a fine marzo tra i residenti, l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi e il consigliere comunale Paolo Rossi.

Durante il confronto, i cittadini avevano segnalato preoccupazioni legate ad alcuni episodi di furti in abitazione e alla percezione di insicurezza in determinate aree del quartiere. La nuova telecamera, collegata direttamente alla Centrale operativa della Polizia locale, consentirà un controllo costante e l’attivazione degli agenti in caso di emergenza o segnalazioni.

Oltre alla videosorveglianza, l’Amministrazione ha dato seguito anche ad altre richieste avanzate in quell’occasione: è stato ripristinato il servizio di gestione del traffico da parte della Polizia locale davanti alle scuole, operativo già da due mesi, e si è svolta un’assemblea pubblica per presentare il progetto del Controllo di Vicinato, uno strumento partecipativo per aumentare la sicurezza e prevenire episodi di microcriminalità.