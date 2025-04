Violenza sessuale continuata su minore, la madre sapeva tutto

Pedofilia tra le mura domestiche: abusi su bambina di 10 anni, la madre sapeva.

È stato aperto in Corte d’Assise il processo a carico di un uomo di circa 50 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata su una minore. I fatti contestati si sarebbero verificati nell’arco di più anni, a partire da quando la vittima aveva 10 anni, come riporta il Corriere di Verona.

L’uomo, amico di famiglia, frequentava abitualmente l’abitazione della minore, dove avrebbe approfittato del contesto di fiducia per compiere ripetute violenze.

Dalle indagini è emerso che la madre della minore sarebbe stata a conoscenza di comportamenti inappropriati dell’uomo nei confronti della figlia, ma non avrebbe mai sporto denuncia né informato le autorità.

La denuncia è arrivata solo di recente, dopo che la ragazza ha raggiunto la maggiore età. La giovane, supportata da uno psicologo, si è presentata in una caserma della provincia di Verona per raccontare quanto accaduto. Il fascicolo è stato aperto per violenza sessuale su minore.

La prima udienza si è tenuta il 14 aprile. L’imputato non era presente in aula, né lo era la parte offesa. Al momento, l’uomo non è stato sottoposto a misure cautelari. La prossima udienza è attesa prima dell’estate. Durante il processo saranno ascoltati la vittima, la madre, una psicologa e chi era a conoscenza dei fatti.