Assalto al Sigurtà: “Valeggio invasa, traffico bloccato ogni weekend”

Valeggio deve fare i conti con i visitatori del parco Sigurtà, che ogni fine settimana bloccano letteralmente il traffico.

Traffico bloccato a Valeggio, ogni fine settimana, a causa del gran numero di visitatori diretti al parco Giardino Sigurtà. Ad ammetterlo è lo stesso sindaco di Valeggio, Alessandro Gardoni: “Il problema c’è e lo stiamo affrontando in tutta la sua complessità come amministrazione comunale, dialogando con le altre istituzioni del territorio e la proprietà del parco, affinché si possano condividere soluzioni migliorative per il bene del paese”.

Gardoni, commenta così le criticità causate dalle lunghe code di traffico che si sono verificate lungo le strade valeggiane in occasione dell’apertura, lo scorso 8 marzo, del Parco Giardino Sigurtà. Un fatto che è destinato a ripetersi, a fronte del grande numero di visitatori, che nella bella stagione si riversano nel parco, provocando l’intasamento della viabilità a Valeggio.

“Un traffico che genera inquinamento e stress nei cittadini, influendo peraltro su sicurezza stradale, economia locale e qualità della vita – continua Gardoni –. Il parco è uno dei più belli al mondo, per tutti i valeggiani motivo d’orgoglio, ma non per questo possiamo accettare che l’armonia del paese venga compromessa nei momenti di grande affluenza. Il nostro auspicio – fa sapere il primo cittadino – è che i titolari del parco possano prevedere ingressi contingentati, dimostrando spirito collaborativo e legame con il territorio. La leva turistica di Valeggio e Borghetto è rappresentata da molto altro e va tutelata”.

Il sindaco: “Lavoriamo a un progetto per i parcheggi”.

Sul piano amministrativo, Gardoni annuncia: “Stiamo lavorando a un progetto che migliori la situazione dei parcheggi e della viabilità, spostando gli ingressi, almeno nelle giornate più critiche, nella parte nord del parco, affinché nel centro di Valeggio vi sia una viabilità più fluida. I parcheggi ad oggi presenti non sono sufficienti”.

L’impegno dell’amministrazione è confermato dall’affidamento di un incarico consulenziale per lo sviluppo di un piano della viabilità e del traffico utile a valutare proposte virtuose per mitigare anche le criticità del parco.

Non solo: la proprietà del parco ha depositato una manifestazione di interesse relativa alla costruzione di nuovi parcheggi e nuove biglietterie a nord in un’area di 60mila metri quadrati. Un fatto che garantirebbe anche una migliore sicurezza stradale poiché il pubblico accederebbe al parco attraverso un percorso pedonale sviluppato dietro allo stabilimento di una fabbrica oggi lì presente.

Nel suo primo mandato l’amministrazione Gardoni ha deliberato la conversione dell’Imu da agricola a commerciale sulle aree in cui si sviluppano le attività del parco, con un notevole incremento per le casse comunali. Il sindaco chiosa con un appello ai titolari del parco: “Collaborate con noi nell’interesse comune di Valeggio e del benessere dei cittadini”.