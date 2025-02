Al parco Sigurtà fiorisce una partnership strategica

Al parco Giardino Sigurtà fiorisce un’altra partnership: nuovo accordo con Husqvarna.

Husqvarna e Parco Giardino Sigurtà annunciano un accordo di partnership per la manutenzione del verde a partire dalla stagione 2025. Husqvarna è il più grande produttore mondiale di attrezzature per la cura di boschi, parchi e giardini.

La collaborazione tra le due realtà nel mondo del verde, nasce dall’esigenza di migliorare l’efficientamento di un’ampia area del parco. L’area, che si estende per circa 600 mila metri quadrati, rende unica l’esperienza del vivere all’aria aperta. Il Parco – che negli ultimi 20 anni ha vinto più di 30 premi, nazionali e internazionali, per la gestione e bellezza delle fioriture – ha individuato in Husqvarna il partner ideale per la cura dei propri giardini.

La scelta è ricaduta sul brand svedese che, oltre a offrire attrezzature per la cura del verde, tra le più innovative e tecnologiche al mondo e in grado di gestire aree anche di ampie dimensioni, condivide una visione orientata alla sostenibilità e alla tutela della biodiversità.

Il Parco Giardino Sigurtà aprirà i cancelli sabato 8 Marzo, dopo i quattro mesi di chiusura stagionale, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.