Tutto pronto per Sol2Expo: l’olio d’oliva protagonista assoluto alla fiera di Verona.

L’olio d’oliva italiano sarà al centro di Sol2Expo – Full Olive Experience, il salone dedicato all’intera filiera dell’olivicoltura, in programma alla fiera di Verona dal 2 al 4 marzo. L’evento, presentato a Roma al Ministero dell’Agricoltura, si prepara a un’edizione top, con 10 mila metri quadrati di esposizione e la partecipazione delle principali realtà del settore.

Per la prima volta dopo 28 edizioni insieme a Vinitaly, Sol2Expo si svolgerà in autonomia, raddoppiando gli spazi e ampliando l’offerta espositiva. Oltre alle aziende italiane, saranno presenti produttori esteri da Spagna, Albania e Tunisia, mentre la Germania porterà le ultime innovazioni nel campo delle tecnologie per la filiera olivicola.

Un viaggio nell’eccellenza dell’olio italiano.

Le regioni italiane con una forte tradizione olivicola avranno un ruolo di primo piano: dalla Puglia alla Sicilia, dalla Calabria alla Liguria, passando per Toscana, Umbria e molte altre. La fiera sarà un’occasione per scoprire la qualità e la varietà dell’olio extravergine d’oliva prodotto nel nostro Paese, in un momento in cui la domanda globale cresce, con mercati emergenti in Sudamerica e Asia.

Accanto alle aree espositive, nuovi strumenti di analisi e ricerca aiuteranno a monitorare il settore: un osservatorio realizzato con Nomisma analizzerà l’andamento del mercato, mentre un comitato tecnico-scientifico si occuperà di innovazione e sostenibilità.