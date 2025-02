“Cardiologie aperte” all’ospedale di San Bonifacio: Ecg gratuiti, conferenza e concerto. Quando.

Sabato 15 febbraio, all’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, le Cardiologie ospedaliere dell’Ulss 9 Scaligera sono “aperte” per Ecg gratuiti. Si tratta di San Bonifacio, Legnago e Villafranca, che organizzano un pomeriggio aperto alla cittadinanza in occasione della 19esima edizione delle Cardiologie Aperte.

Dalle ore 14 alle 17 i cardiologi dell’Ulss 9 effettueranno elettrocardiogrammi (Ecg) gratuiti e, in caso di richieste oltre l’orario stabilito, saranno programmati per la settimana successiva. Nell’atrio dell’ospedale, inoltre, personale medico-infermieristico qualificato risponderà alle domande degli utenti e distribuirà opuscoli informativi sui corretti stili di vita per prevenire le malattie cardiovascolari.

A seguire alle ore 17 nella sala conferenze del Fracastoro è in programma la conferenza aperta a tutta la cittadinanza dal titolo “Cura delle aritmie e dello scompenso di cuore oggi e domani al Fracastoro”. Nel corso della conferenza verrà illustrato un innovativo progetto che coinvolgerà le tre Unità Operative Complesse di Cardiologia.

Il pomeriggio si concluderà nell’atrio dell’ospedale con il concerto del Coro Marc’Antonio Ingegneri di Verona, diretto da Matteo Valbusa, con l’accompagnamento al pianoforte di Alex Betto, con brani del repertorio romantico e cori d’opera.

“Cardiologie aperte” è una campagna promossa da Fondazione “Per il Tuo cuore” in collaborazione con Anmco (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) per promuovere nella cittadinanza l’adozione di stili di vita sani.