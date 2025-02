Malore fatale alla guida, camionista muore lungo l’autostrada A4

Un malore fatale in autostrada A4 costa la vita a un camionista.

Un malore fatale alla guida è costato la vita nella mattinata di oggi, mercoledì 5 febbraio, a un camionista mentre percorreva l’autostrada A4. Erano circa le 6.30 quando l’uomo, che alla guida del suo mezzo pesante si trovava nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste, deve essersi improvvisamente sentito male.

Il camionista è comunque riuscito ad accostare verso destra, fino a quando il camion, ormai senza controllo, è andato a sbattere contro le barriere laterali per fermarsi circa 200 metri dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il camionista non c’è stato nulla da fare. A seguito di quanto accaduto si sono registrate in quel tratto code e rallentamenti. Sul posto anche la polizia stradale.