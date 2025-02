Addio a Nora Jlassi, oggi i funerali della 15enne

Oggi i funerali della 15enne Nora Jlassi trovata morta a San Bonifacio.

Si terranno oggi, mercoledì 5 febbraio alle 14.45, i funerali di Nora Jlassi, la ragazza di 15 anni trovata morta il 27 gennaio in un appartamento Ater a San Bonifacio. L’ultimo saluto avrà luogo alla moschea di via Bencivenga Biondani a Verona, dove familiari, amici e conoscenti si riuniranno per ricordarla.

Mentre la comunità si stringe nel dolore, restano molte domande senza risposta. Le indagini dei carabinieri proseguono per far luce sulle circostanze del decesso. Al momento, l’unico indagato è un 30enne tunisino senza fissa dimora, iscritto nel registro con l’accusa di morte in conseguenza di altro delitto. L’uomo, però, non è ancora stato rintracciato.

Gli esiti dell’autopsia saranno fondamentali per chiarire le cause della morte, anche se dalle prime analisi non risultano segni evidenti di violenza sul corpo della giovane.