Ragazza trovata morta a San Bonifacio, attesa per gli esami tossicologici

Si attende l’esito degli esami tossicologici per sapere come è morta Nora Jlassi, la 15enne trovata senza vita a San Bonifacio.

Saranno con tutta probabilità gli esami tossicologici a gettare luce sulle cause che hanno portato alla morte della 15enne Nora Jlassi, trovata senza vita alcuni giorni fa in un appartamento al primo piano di un edificio Ater abbandonato di via Don Giuseppe Ambrosini a San Bonifacio.

Da chiarire se a mettere fine alla vita della ragazza sia stata davvero un’overdose, e si potrà anche capire da quali sostanze sia stata uccisa: eroina tagliata male o mix letale di altre sostanze?

Nel frattempo rimane irreperibile l’unica persona al momento iscritta nel registro degli indagati, un ragazzo tunisino i cui documenti sono stati trovati proprio in quell’appartamento.