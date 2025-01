Morta a 15 anni a San Bonifacio, c’è un indagato

Morta a 15 anni a San Bonifacio, forse per un’overdose: ma c’è un indagato.

Il ritrovamento del corpo della ragazza di 15 anni, Nora Jlassi, morta in un appartamento di via Don Giuseppe Ambrosini a San Bonifacio, ha dato il via a un’indagine da parte della Procura di Verona: c’è un indagato. La ragazza, di origini italo-tunisine e residente nel quartiere Borgo Roma, – come riporta Il Corriere di Verona contattato dalla madre della ragazza -, era stata portata pochi anni fa nella comunità di recupero di San Patrignano, per problemi legati alla droga.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane potrebbe essere deceduta a causa di un’overdose. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze della tragedia e hanno iscritto nel registro degli indagati un cittadino marocchino senza fissa dimora, che però non è ancora stato rintracciato. Al momento, nei suoi confronti non è stata disposta alcuna misura cautelare.

La conferma delle cause della morte arriverà dall’autopsia, prevista per domani venerdì 31 gennaio, che verrà eseguita all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Borgo Roma. Gli investigatori, nel frattempo, proseguono le ricerche per individuare eventuali e ulteriori responsabilità nella vicenda.