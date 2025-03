Cena delle eccellenze di pianura all’antica sagra della Bastia di Isola

Le DeCo di pianura si danno appuntamento all’antica sagra della Bastia a Isola della Scala.

Sono state presentate nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la Cena delle De.Co. (Denominazioni Comunali) della pianura veronese e l’Antica sagra della Bastia, in programma dal 20 al 23 marzo a Isola della Scala.

L’Antica sagra della Bastia verrà aperta la sera di giovedì 20 marzo dalla “Cena delle eccellenze” al Palariso, che vedrà ai fornelli i volontari delle Pro Loco di Isola della Scala, Sorgà, La Contrà di Sanguinetto, Pressana e Zevio e, a servire in sala, gli studenti di Enaip Veneto. Durante la serata verrà, inoltre, presentata una nuova De.Co. su proposta dell’associazione Isola da Gustare: “Il Mastro Risottaro Isolano De.Co.”, che riconosce ufficialmente dallo scorso febbraio la figura del Mastro Risottaro, custode della tradizione della cottura del risotto all’isolana.

Cosa si mangia.

L’evento darà il via a una tre giorni con un menù tutto dedicato alle De.Co. e ai piatti della tradizione della pianura veronese, cucinati dai volontari delle Pro Loco: risotto “all’Isolana De.Co.”, risotto con il radicchio con il metodo di cottura “Pilaf all’isolana De.Co.”, risotto “coi Saltarei De.Co.”, “Rufioi De.Co.”, Prosciutto Veneto Berico Euganeo Dop e torta di mele di Zevio.

Attività.

Quest’anno, la sagra si arricchirà di laboratori per bambini e adulti, organizzati dall’istituto Stefani-Bentegodi e dall’associazione Antiche Contrade, visite guidate, concerti serali e itinerari in bicicletta lungo il territorio delle risaie veronesi. Inoltre, verrà allestito un mercatino dell’artigianato e dei fiori con lo scambio di semi e talee.

Durante la sagra, oltre agli eventi enogastronomici e culturali, si terranno anche funzioni religiose nella chiesetta della Madonna delle Grazie, conosciuta come Santuario della Bastia: luogo di culto antico e molto amato dalla comunità locale.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Isola della Scala, in collaborazione con il Comune e la parrocchia. Alle diverse Pro Loco al lavoro in cucina per preparare i rispettivi piatti tradizionali, si aggiungeranno anche quelle di Gazzo ed Erbè. Le associazioni impegnate nell’evento sono Isola da Gustare, Antiche Contrade, CTG El Fontanil e FIAB Isola in Bici.