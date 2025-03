Camion di vitelli finisce nel fossato: ferito l’autista, morti alcuni animali

Lungo la provincia 7 ad Arcole nella notte un camion carico di vitelli è finito nel fossato: ferito l’autista, morti alcuni animali.

E’ successo intorno alle 3 della notte tra giovedì e venerdì, lungo la strada provinciale 7 Padana Superiore, nel territorio del comune di Arcole: un camion con rimorchio carico di vitelli, fuori controllo forse a causa della pioggia, è finito nel fossato a bordo strada, ribaltandosi e coricandosi su un fianco.

Nell’incidente è rimasto ferito l’autista, trasportato in ospedale dai mezzi di soccorso, mentre alcuni animali, almeno una decina, sono morti a causa del ribaltamento del camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autogru. Difficili le operazioni di recupero, durante le quali la provinciale è stata chiusa al traffico per alcune ore. Presenti anche i carabinieri di San Bonifacio, per ricostruire quanto accaduto.