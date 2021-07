Pallavolo serie A, ecco il calendario della Verona Volley

Ufficializzato il calendario del 77° Campionato di Serie A1 Superlega Credem Banca stagione 2021/22.

E’ stato ufficializzato il calendario del 77° Campionato di Serie A1 Superlega Credem Banca (stagione 2021/22), che prenderà il via domenica 10 ottobre.

Verona Volley la prima giornata farà il suo debutto a questa nuova stagione in trasferta contro Itas Trentino. In ordine, i gialloblù affronteranno poi Perugia e Cisterna in casa, Civitanova fuori, Taranto in casa, mentre riposa la sesta giornata.

Al rientro dal turno di riposo, i gialloblù affronteranno Milano, Vibo Valentia, Modena, Ravenna, Padova, Piacenza, e Monza l’ultima giornata.

Di seguito invece l’intero campionato di Serie A1 Superlega Credem Banca stagione 2021/22

1ª Giornata Andata – Domenica 10 Ottobre 2021 Ore 18:00

Riposa: Allianz Milano # Casa Ris. Ospite Impianto 1 Sir Safety Conad Perugia 0-0 Top Volley Cisterna Pala Barton

Perugia (PG) 2 Itas Trentino 0-0 Verona Volley BLM Group Arena

Trento (TN) 3 Vero Volley Monza 0-0 Modena Volley Arena di Monza

Monza (MB) 4 Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-0 Consar Ravenna Pala Banca

Piacenza (PC) 5 Pallavolo Padova 0-0 Cucine Lube Civitanova Kioene Arena

Padova (PD) 6 Prisma Taranto 0-0 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia PalaMazzola

Taranto (TA)

2ª Giornata Andata – Domenica 17 Ottobre 2021 Ore 18:00

Riposa: Modena Volley # Casa Ris. Ospite Impianto 8 Cucine Lube Civitanova 0-0 Gas Sales Bluenergy Piacenza Eurosuole Forum

Civitanova Marche (MC) 9 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-0 Itas Trentino PalaMaiata

Vibo Valentia (VV) 10 Allianz Milano 0-0 Vero Volley Monza Allianz Cloud (Palalido)

Milano (MI) 11 Verona Volley 0-0 Sir Safety Conad Perugia AGSM Forum

Verona (VR) 12 Consar Ravenna 0-0 Prisma Taranto Pala De Andrè

Ravenna (RA) 13 Top Volley Cisterna 0-0 Pallavolo Padova Palasport

Cisterna di Latina (LT)

3ª Giornata Andata – Domenica 31 Ottobre 2021 Ore 18:00

Riposa: Sir Safety Conad Perugia # Casa Ris. Ospite Impianto 15 Itas Trentino 0-0 Cucine Lube Civitanova BLM Group Arena

Trento (TN) 16 Vero Volley Monza 0-0 Prisma Taranto Arena di Monza

Monza (MB) 17 Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-0 Allianz Milano Pala Banca

Piacenza (PC) 18 Modena Volley 0-0 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia PalaSport G.Panini

Modena (MO) 19 Verona Volley 0-0 Top Volley Cisterna AGSM Forum

Verona (VR) 20 Pallavolo Padova 0-0 Consar Ravenna Kioene Arena

Padova (PD)

4ª Giornata Andata – Mercoledí 3 Novembre 2021 Ore 18:00

Riposa: Top Volley Cisterna # Casa Ris. Ospite Impianto 22 Cucine Lube Civitanova 0-0 Verona Volley Eurosuole Forum

Civitanova Marche (MC) 23 Itas Trentino 0-0 Pallavolo Padova BLM Group Arena

Trento (TN) 24 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-0 Allianz Milano PalaMaiata

Vibo Valentia (VV) 25 Modena Volley 0-0 Gas Sales Bluenergy Piacenza PalaSport G.Panini

Modena (MO) 26 Consar Ravenna 0-0 Vero Volley Monza Pala De Andrè

Ravenna (RA) 27 Prisma Taranto 0-0 Sir Safety Conad Perugia PalaMazzola

Taranto (TA)

5ª Giornata Andata – Domenica 7 Novembre 2021 Ore 18:00

Riposa: Pallavolo Padova # Casa Ris. Ospite Impianto 29 Sir Safety Conad Perugia 0-0 Itas Trentino Pala Barton

Perugia (PG) 30 Vero Volley Monza 0-0 Gas Sales Bluenergy Piacenza Arena di Monza

Monza (MB) 31 Allianz Milano 0-0 Cucine Lube Civitanova Allianz Cloud (Palalido)

Milano (MI) 32 Verona Volley 0-0 Prisma Taranto AGSM Forum

Verona (VR) 33 Consar Ravenna 0-0 Modena Volley Pala De Andrè

Ravenna (RA) 34 Top Volley Cisterna 0-0 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Palasport

Cisterna di Latina (LT)

6ª Giornata Andata – Domenica 14 Novembre 2021 Ore 18:00

Riposa: Verona Volley # Casa Ris. Ospite Impianto 36 Sir Safety Conad Perugia 0-0 Allianz Milano Pala Barton

Perugia (PG) 37 Cucine Lube Civitanova 0-0 Modena Volley Eurosuole Forum

Civitanova Marche (MC) 38 Itas Trentino 0-0 Vero Volley Monza BLM Group Arena

Trento (TN) 39 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-0 Consar Ravenna PalaMaiata

Vibo Valentia (VV) 40 Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-0 Top Volley Cisterna Pala Banca

Piacenza (PC) 41 Prisma Taranto 0-0 Pallavolo Padova PalaMazzola

Taranto (TA)

7ª Giornata Andata – Domenica 21 Novembre 2021 Ore 18:00

Riposa: Prisma Taranto # Casa Ris. Ospite Impianto 43 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-0 Cucine Lube Civitanova PalaMaiata

Vibo Valentia (VV) 44 Modena Volley 0-0 Itas Trentino PalaSport G.Panini

Modena (MO) 45 Allianz Milano 0-0 Verona Volley Allianz Cloud (Palalido)

Milano (MI) 46 Consar Ravenna 0-0 Sir Safety Conad Perugia Pala De Andrè

Ravenna (RA) 47 Pallavolo Padova 0-0 Gas Sales Bluenergy Piacenza Kioene Arena

Padova (PD) 48 Top Volley Cisterna 0-0 Vero Volley Monza Palasport

Cisterna di Latina (LT)

8ª Giornata Andata – Mercoledí 24 Novembre 2021 Ore 18:00

Riposa: Gas Sales Bluenergy Piacenza # Casa Ris. Ospite Impianto 50 Sir Safety Conad Perugia 0-0 Modena Volley Pala Barton

Perugia (PG) 51 Cucine Lube Civitanova 0-0 Consar Ravenna Eurosuole Forum

Civitanova Marche (MC) 52 Vero Volley Monza 0-0 Pallavolo Padova Arena di Monza

Monza (MB) 53 Allianz Milano 0-0 Top Volley Cisterna Allianz Cloud (Palalido)

Milano (MI) 54 Verona Volley 0-0 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia AGSM Forum

Verona (VR) 55 Prisma Taranto 0-0 Itas Trentino PalaMazzola

Taranto (TA)

9ª Giornata Andata – Domenica 28 Novembre 2021 Ore 18:00

Riposa: Itas Trentino # Casa Ris. Ospite Impianto 57 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-0 Vero Volley Monza PalaMaiata

Vibo Valentia (VV) 58 Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-0 Prisma Taranto Pala Banca

Piacenza (PC) 59 Modena Volley 0-0 Verona Volley PalaSport G.Panini

Modena (MO) 60 Consar Ravenna 0-0 Allianz Milano Pala De Andrè

Ravenna (RA) 61 Pallavolo Padova 0-0 Sir Safety Conad Perugia Kioene Arena

Padova (PD) 62 Top Volley Cisterna 0-0 Cucine Lube Civitanova Palasport

Cisterna di Latina (LT)

10ª Giornata Andata – Domenica 5 Dicembre 2021 Ore 18:00

Riposa: Vero Volley Monza # Casa Ris. Ospite Impianto 64 Sir Safety Conad Perugia 0-0 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Pala Barton

Perugia (PG) 65 Cucine Lube Civitanova 0-0 Prisma Taranto Eurosuole Forum

Civitanova Marche (MC) 66 Itas Trentino 0-0 Gas Sales Bluenergy Piacenza BLM Group Arena

Trento (TN) 67 Allianz Milano 0-0 Pallavolo Padova Allianz Cloud (Palalido)

Milano (MI) 68 Verona Volley 0-0 Consar Ravenna AGSM Forum

Verona (VR) 69 Top Volley Cisterna 0-0 Modena Volley Palasport

Cisterna di Latina (LT)

11ª Giornata Andata – Mercoledí 8 Dicembre 2021 Ore 18:00

Riposa: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia # Casa Ris. Ospite Impianto 71 Vero Volley Monza 0-0 Cucine Lube Civitanova Arena di Monza

Monza (MB) 72 Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-0 Sir Safety Conad Perugia Pala Banca

Piacenza (PC) 73 Modena Volley 0-0 Allianz Milano PalaSport G.Panini

Modena (MO) 74 Consar Ravenna 0-0 Itas Trentino Pala De Andrè

Ravenna (RA) 75 Pallavolo Padova 0-0 Verona Volley Kioene Arena

Padova (PD) 76 Prisma Taranto 0-0 Top Volley Cisterna PalaMazzola

Taranto (TA)

12ª Giornata Andata – Domenica 12 Dicembre 2021 Ore 18:00

Riposa: Cucine Lube Civitanova # Casa Ris. Ospite Impianto 78 Sir Safety Conad Perugia 0-0 Vero Volley Monza Pala Barton

Perugia (PG) 79 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0-0 Pallavolo Padova PalaMaiata

Vibo Valentia (VV) 80 Modena Volley 0-0 Prisma Taranto PalaSport G.Panini

Modena (MO) 81 Allianz Milano 0-0 Itas Trentino Allianz Cloud (Palalido)

Milano (MI) 82 Verona Volley 0-0 Gas Sales Bluenergy Piacenza AGSM Forum

Verona (VR) 83 Top Volley Cisterna 0-0 Consar Ravenna Palasport

Cisterna di Latina (LT)

13ª Giornata Andata – Domenica 19 Dicembre 2021 Ore 18:00

Riposa: Consar Ravenna # Casa Ris. Ospite Impianto 85 Cucine Lube Civitanova 0-0 Sir Safety Conad Perugia Eurosuole Forum

Civitanova Marche (MC) 86 Itas Trentino 0-0 Top Volley Cisterna BLM Group Arena

Trento (TN) 87 Vero Volley Monza 0-0 Verona Volley Arena di Monza

Monza (MB) 88 Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-0 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Pala Banca

Piacenza (PC) 89 Pallavolo Padova 0-0 Modena Volley Kioene Arena

Padova (PD) 90 Prisma Taranto 0-0 Allianz Milano PalaMazzola

Taranto (TA)

