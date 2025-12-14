Dopo i tre punti con l’Atalanta, l’Hellas Verona vince anche a Firenze: nonostante un incredibile autogol, è 2 a 1 all’ultimo respiro.

Hellas Verona a Firenze in cerca di conferme dopo la vittoria, la prima in campionato, ottenuta al Bentegodi contro l’Atalanta: al Franchi contro i viola di Paolo Vanoli in crisi totale va in scena uno scontro diretto vero e proprio, anche se siamo ancora in dicembre. Gialloblù con tifosi al seguito, dopo il “perdono” ottenuto dal ministro Piantedosi in seguito alla guerriglia di Pisa.

Mister Zanetti conferma pressochè in toto l’undici che ha battuto l’Atalanta. Si comincia. L’Hellas parte subito forte, al 5′ minuto gran tiro mancino di Bernede e palla che si stampa sulla traversa. I viola ci provano due volte con Kean, al 17′ e al 27′, palla alta nel primo caso, parata di Montipò nel secondo. Tegola per i gialloblù poco dopo la mezz’ora: Giovane colpito alla caviglia è costretto a uscire, al suo posto Orban.

Ma il Verona passa al 42′, proprio con Orban: assist di Musrati e palla in rete con De Gea che non può nulla. Si va al riposo con l’Hellas in vantaggio.

Pareggio rocambolesco.

Ripresa. La Fiorentina cerca il pari e schiaccia i gialloblù nella sua trequarti. Al 4′ Ranieri sfiora letteralmente la traversa di testa. Brividi poco dopo quando Kean anticipa l’uscita di Montipò ma mette di poco a lato. Vanoli mette dentro anche Dzeko. E il pari arriva al 69′, con un gol a dir poco rocambolesco: tira Kean, respinge Montipò e la palla rimbalza sul piede di Nunez e finisce in gol. Incredibile. Ma è 1 a 1.

L’Hellas prova a reagire. Al 78′ gran botta di Gagliardini, De Gea mette in angolo. E un attimo dopo Gudmunsson spreca una clamorosa ripartenza viola facendosi recuperare all’ultimo. Al 40′ espulso mister Zanetti per proteste, per lui secondo giallo. Gara in bilico fino alla fine, l’Hellas difende il pari ma prova anche a vincere.

Cinque di recupero. E al 93′ il Verona passa ancora: Bernede mette al centro dalla linea di fondo per Orban che insacca da due passi. Un gol che ammutolisce il Franchi. Finisce così: una doppietta di Orban mette ko la Fiorentina, seconda vittoria consecutiva per l’Hellas, che sale a 12 punti in classifica e torna a vedere la luce.

IL TABELLINO.

FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-2

RetI: 42′ Orban, 69′ Nunez (AU), 90’+3′ Orban

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri (dal 62′ Fortini); Dodo (dall’87’ Viti), Mandragora (dal 62′ Richardson), Fagioli (dall’87’ Ndour), Sohm (dal 69′ Dzeko), Parisi; Gudmundsson, Kean

A disposizione: Lazzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Mari, Kouadio, Piccoli, Kouame

Allenatore: Paolo Vanoli

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse (dal 46′ Gagliardini), Al-Musrati (dal 75′ Serdar), Bernede, Frese (dal 75′ Valentini); Giovane (dal 35′ Orban), Mosquera (dal 62′ Sarr)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano) e Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)

NOTE. Ammoniti: 25′ Niasse, 32′ Frese, 36′ Gudmunsson, 39′ Al-Musrati, 85′ Belghali