Il Mandorlato Superiore Garzotto Rocco & Figlio conquista il Top Italian Food 2026 del Gambero Rosso.

Il Mandorlato Superiore di Garzotto Rocco & Figlio è stato premiato al Museo Macro di Roma con il prestigioso Top Italian Food 2026 dal Gambero Rosso, una delle istituzioni più autorevoli nel panorama dell’enogastronomia italiana.

Il premio Top Italian Food rappresenta una certificazione d’eccellenza riservata ai migliori prodotti agroalimentari made in Italy, selezionati per qualità delle materie prime, rispetto delle tradizioni e capacità di raccontare il territorio attraverso il gusto.

Per Garzotto Rocco & Figlio, storica azienda di Cologna Veneta, il riconoscimento arriva come conferma di un percorso costruito su passione, competenza e attenzione costante alla qualità. Il Mandorlato Superiore, simbolo di una lavorazione accurata e di una ricetta che affonda le radici nella tradizione dolciaria italiana, si distingue per equilibrio, fragranza e intensità aromatica.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo – fanno sapere dall’azienda – un premio che appartiene anche a chi, ogni giorno, sceglie i nostri prodotti e crede nel valore del lavoro ben fatto. La nostra storia continua. E continua a essere dolce”.