Cologna Veneta, tutto pronto per la Festa del Mandorlato

Mandorlato caldo e Pearà: a Cologna Veneta, tutto pronto per la tradizionale festa.

Il conto alla rovescia per la 41esima edizione della Festa del Mandorlato di Cologna Veneta è ufficialmente iniziato. La manifestazione dedicata al celebre dolce tipico, è stata presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, promettendo un lungo weekend all’insegna di gusto e tradizione.

La Festa prenderà il via sabato 6 dicembre e proseguirà fino a lunedì 8 dicembre, trasformando il cuore di Cologna Veneta in un vivace mercatino natalizio.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Provincia, Flavio Pasini, il sindaco di Cologna Veneta, Manuel Scalzotto, e i rappresentanti della Pro Loco, tra cui la presidente Ivana Pozzan, il vicepresidente Adriano Branco e la consigliera Pasqua Pravato, insieme ad alcuni dei maestri mandorlatari locali.

Mandorlato in ogni variante e oltre 300 espositori.

Fin dalle 9 del mattino di ogni giorno, saranno aperti i tradizionali chioschi dove sarà possibile degustare e acquistare il mandorlato sia nella sua ricetta classica, sia nelle innovative versioni elaborate dai produttori locali.

L’evento non sarà solo dolce: la manifestazione occuperà il centro con oltre 300 espositori, includendo un vasto mercatino natalizio, una fiera dei sapori e un mercato ambulante. Per l’occasione, numerosi negozi del centro rimarranno aperti per tutta la durata della tre giorni.

Ruota panoramica e degustazioni calde.

Tra le novità più attese di quest’anno spicca la ruota panoramica, una nuova attrazione che promette di regalare una vista inedita sulla città in festa.

Un appuntamento imperdibile per i golosi è fissato per le ore 17:30 di ogni giorno, quando gli ospiti potranno prendere parte alla degustazione gratuita di Mandorlato caldo offerto direttamente dai maestri locali.

Il programma sarà ricco anche di spettacoli per tutte le età, giochi antichi, esibizioni di sbandieratori e rievocazioni storiche. Non mancheranno momenti dedicati alla cultura, con mostre tematiche e visite guidate volte a valorizzare il patrimonio storico-artistico di Cologna Veneta.

Per chi desidera un pranzo o una cena all’insegna dei sapori locali, la sala gastronomica di via Chioggiano sarà aperta tutti i giorni, proponendo piatti tipici del territorio come il celebre Gran Bollito con la Pearà e, naturalmente, i dolci a base di mandorlato.