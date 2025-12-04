Zanardi Fonderie veste i dipendenti con i capi “sociali” Quid

Zanardi Fonderie di Minerbe sceglie i tessuti di recupero di Quid per vestire i dipendenti.

Zanardi Fonderie veste l’inclusione: i nuovi abiti da lavoro nascono dalla partnership con l’impresa sociale Quid. L’azienda di Minerbe sceglie l’impatto sociale e la sostenibilità, trasformando eccedenze tessili in opportunità di impiego per persone vulnerabili. 389 metri di tessuto riutilizzati e 1.120 ore di lavoro inclusivo generate.

La sicurezza in fonderia incontraquindi l’etica e la sostenibilità.

Zanardi Fonderie, storica realtà veronese fondata nel 1931 e specializzata nella produzione di ghisa sferoidale, ha annunciato una significativa partnership con Quid, l’impresa sociale con sede a Verona nota per trasformare eccedenze tessili di alta qualità in nuove opportunità di lavoro e inclusione.

La collaborazione ha portato alla realizzazione dei nuovi capi di abbigliamento da lavoro (t-shirt, felpe e accessori) destinati ai collaboratori dei reparti produttivi di Zanardi Fonderie. Il progetto unisce in un unico disegno l’attenzione all’impatto sociale, la cultura della sostenibilità e l’impegno per la sicurezza sul lavoro.

Impegno per l’inclusione.

Quid, con i suoi 160 dipendenti di 22 nazionalità diverse, è un modello consolidato di impresa sociale che offre formazione e occupazione a donne e persone a rischio di esclusione, favorendo la loro crescita professionale. Attraverso la commessa, Zanardi Fonderie ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo a generare 1.120 ore di impiego inclusivo, dando un nuovo slancio a persone impegnate nella ricostruzione della propria vita professionale.

Dalle eccedenze alla sicurezza “visiva”.

I capi Quid sono realizzati utilizzando tessuti di eccedenza, spesso provenienti dal settore dell’alta moda, che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento. Per questo specifico progetto, sono stati riutilizzati 389 metri di tessuto, inserendoli in un virtuoso ciclo di economia circolare.

Oltre all’aspetto etico, l’abbigliamento è stato progettato come uno strumento fondamentale di sicurezza all’interno dello stabilimento, fungendo da codice visivo immediato. Il colore identifica chiaramente la mansione, facilitando la comunicazione e l’organizzazione:

Grigio: Responsabili di reparto (Group Leader).

Blu: Capoturno (Team Leader).

Nero: Operatori.

Rosso: Squadra di manutenzione.

Inoltre, simboli ricamati segnalano ruoli chiave nella gestione della sicurezza (caschetto per i preposti, estintore per la squadra antincendio, croce verde per il primo soccorso).